На военном аэродроме в российском Энгельсе (Саратовская область), где стоит стратегическая авиация РФ, сегодня ночью опять произошел взрыв.

Это уже второй инцидент за последний месяц на данном объекте, который находится в 650 км от границы Украины с РФ в Харьковской области.

На нем базируется российская стратегическая авиация, которая наносит удары по Украине, в частности по энергетике. Впрочем, данный тип самолетов (разные модели бомбардировщиков "Ту") предназначен прежде всего для нанесения ядерных ударов и входит в российские силы ядерного сдерживания.

Рассказываем, что известно о новом "хлопке" на стратегическом аэродроме, находящемся в глубоком российском тылу.

Подробности взрыва на "Энгельсе"

Судя по записям с камер видеонаблюдения, взрыв произошел в 02:35 по местному времени (00:35 по киевскому).

Первая информация с кадрами прилетов появилась в российских телеграм-каналах. По их данным, площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Вскоре областные власти подтвердили ЧП на военном объекте без уточнения подробностей и сразу напомнили людям об ответственности в РФ за распространение "фейков".

К утру российские телеграм-каналы распространили информацию о трех погибших и четырех раненых вследствие взрыва. Впоследствии данные о смертях подтвердились официально.

Комментарии Киева и Москвы

Вскоре после этого появился официальный комментарий Минобороны РФ.

Там подтвердили гибель трех человек и заявили, что на подлете к "Энгельсу" на малой высоте российской ПВО был сбит украинский беспилотник, из-за падения обломков которого и погибли трое сотрудников аэродрома.

При этом самолёты стратегической авиации, которые базируются на военной базе, как утверждается, не пострадали.

Позднее появился и первый комментарий Украины по инциденту. ВСУ уже традиционно не заявили прямо о своей ответственности за инцидент, но усиленно на это намекнули.

"Ничего страшного, просто очередной "хлопок". Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские телеграм-каналы после официального подтверждения сообщили, что обломки украинского дрона, сбитого ракетой ПВО, упали в помещение для персонала, где находились в том числе летчики. Но погиб ли кто-то из них - не сообщается.

Предыдущая атака

Напомним, что это уже второй инцидент на военном аэродроме "Энгельс-2" за последний месяц.

В ночь на 5 декабря там также произошел взрыв, в результате которого повреждения получили два стратегических бомбардировщика.

Тогда российские СМИ утверждали, что взрыв был нанесен советским БПЛА Ту-141 "Стриж", который преодолел почти 650 км на сверхмалой высоте над территорией РФ и упал на взлетно-посадочную полосу, повредив два самолета Ту-95.

Также в тот день была атакована военная авиабаза "Дягилево" в Рязанской области.

Украина тогда отвечала в таком же ключе, как сейчас, - не подтверждая свою причастность, но намекая, что "все может быть".

"Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", - писал тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом западные СМИ утверждали, что взрыв - дело рук Украины. Официально США после этого заявили, что не помогают Украине создавать дальнобойное оружие для ударов по российской территории, но и не мешают ее усилиям в этом направлении.

Тогда в российских пабликах всерьез обсуждалась возможность ядерного ответного удара по Украине - поскольку был атакован объект, входящий в силы ядерного сдерживания РФ. И, согласно военной доктрине Москвы, это является основанием для применения ЯО.

Однако официально власти России ядерный ответ не обсуждали. Но сразу после ночной атаки на "Энгельс" российская армия 5 декабря выпустила по Украине порядка 70 ракет. После этого особенно сильно пострадала Одесса, где на несколько дней пропал свет. Также ракета или ее обломки разрушила жилой дом в Кривом Роге.

Близкие к украинской власти телеграм-каналы распространяли информацию, что данный обстрел был не ответом на украинские удары по аэродромом, а заранее спланированной акцией, о которой заранее узнала ВСУ и попыталась сорвать атакой на "Энгельс" и "Дягилево".

12 декабря на аэродроме "Энгельс" россияне составили надпись "Смерть нацистам", которую было видно из космоса - это было своеобразное послание натовским спутникам. А на одном из сбитых впоследствии над Киевом "Шахидов" оказалась надпись "За Рязань".

После нынешней атаки на "Энгельс" в российском сегменте Сети развернулись споры об эффективности местной ПВО.

Одни обозреватели говорят, что она сработала, и лишь обломки дрона нанесли урон. Другие пишут, что даже такой урон по стратегическим объектам должен быть исключен - особенно после того, как аэродром уже один раз был атакован, и можно было подготовиться к новым нападениям.

Третьи увидели в случившемся символический акт - сегодня Россия отмечает день войсковой ПВО, и удар по "Энгельсу" таким образом показал, что даже сильно защищенные российские стратегические объекты могут быть уязвимыми.