В российском Энгельсе в Саратовской области на стратегическом военном аэродроме прозвучали взрывы.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Власти Саратовской области подтвердили наличие ЧП на аэродроме "Энгельс", но не уточнили, что именно произошло.

По данным российских СМИ, сейчас территория аэродрома оцеплена, на видео есть пожарные машины.

Российский телеграм-канал "База" пишет о трех погибших на военном аэродроме "Энгельс". По данным "Базы", площадь пожара составила 120 квадратных метров.

С аэродрома "Энгельс" осуществляются все массированные ракетные атаки РФ на Украину. На нем базируются российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.

Напомним, что в начале декабря во время взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ были повреждены два бомбардировщика.

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