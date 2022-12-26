На военном аэродроме в российском Энгельсе прозвучали взрывы
В российском Энгельсе в Саратовской области на стратегическом военном аэродроме прозвучали взрывы.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Власти Саратовской области подтвердили наличие ЧП на аэродроме "Энгельс", но не уточнили, что именно произошло.
По данным российских СМИ, сейчас территория аэродрома оцеплена, на видео есть пожарные машины.
Российский телеграм-канал "База" пишет о трех погибших на военном аэродроме "Энгельс". По данным "Базы", площадь пожара составила 120 квадратных метров.
С аэродрома "Энгельс" осуществляются все массированные ракетные атаки РФ на Украину. На нем базируются российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160.
Напомним, что в начале декабря во время взрыва на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ были повреждены два бомбардировщика.
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