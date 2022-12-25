В воскресенье, 25 декабря, в Украине идет уже 305-й день войны с РФ.
О том, что происходило вчера, мы писали в итогах за 24 декабря.
Ниже хроника новостей за сегодня.
09:56 Сообщают, что это раздача повесток на улицах Днепра.
09:43 Сообщается, что взрывы в Киеве - плановые, и прилетов не было.
При этом в городе и по всей стране продолжается воздушная тревога.
09:38 Уточняется, что взрыв слышали на Левом берегу столицы.
09:34 Киевские телеграм-каналы пишут о взрыве в столице. Информация официально не подтверждена.
09:33 Назначенные Россией "власти Запорожской области" показали фото оборонительных линий, которые возвели российские войска.
Утверждается, что создание укрепрайонов на захваченных территориях подходит к завершению.
Ранее поступали данные, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.
09:27 Воздушная тревога на всей территории Украины.
09:24 В ряде областей и в Киеве воздушна тревога. Ранее сообщалось о взлете истребителей в Беларуси.
09:14 Снежный апокалипсис в США.
Америку накрыли снежные бури, в которых погибло уже 27 человек. Местные метеорологи говорят о "циклоне-бомбе" с арктическими ветрами и морозами до -45°C.
Люди замерзают на улице или гибнут в авариях, вызванных заносами и заторами. Это происходит в центре и на северо-востоке США.
Почти полтора миллиона жителей остались без света. Массово отменяются авиарейсы и задерживаются поезда, также перекрыты многие автодороги. Есть прогнозы, что в ближайшие дни шторм только усилится.
Американские СМИ пишут, что из-за метели многие жители не могут выйти из своих домов, некоторым снегопады завалили двери.
08:59 За минувшие сутки в Херсонской области от обстрелов и взрывов погибли 16 человек.
Среди них - три работника ГСЧС, погибших во время разминирования в Бериславском районе.
Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести, сообщили областные власти.
Напомним, вчера был мощный обстрел центра Херсона, при котором погибло много гражданских лиц.
08:38 ПЦУ и греко-католики готовят реформу церковного календаря, сообщают в Украинской греко-католической церкви. Об этом шла речь на встрече глав церквей - митрополита Епифания и архиепископа Святослава Шевчука.
"Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций относительно реформы церковного календаря, которая все более остро стоит перед Рождественскими и Пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос", - говорится на сайте УГКЦ.
Эта рабочая группа должна будет выработать предложения - в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора. Отметим, что этот юбилей произойдет в 2025 году.
По Григорианскому календарю, по которому живут христиане западного обряда, Рождество и Пасха отмечаются раньше, чем по юлианскому.
Католики, протестанты и ряд православных церквей отмечают Рождество 25 декабря (а не 7 января). При этом у всех православных церквей единое время празднования Пасхи. В 2023 году она выпадает на 16 апреля (у католиков и протестантов - на 9-е апреля).
08:20 В Китае дают понять, что война России в Украине не повлияла на отношения Москвы и Пекина.
"Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
По его словам, "КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны". Он также заявил о росте товарооборота и расширении расчетов без участия доллара и евро.
Ранее посол Китая в ЕС говорил, что война в Украине мешает Пекину развивать отношения с Евросоюзом.
08:10 Последствия недавнего прилета по Бахмуту. Пострадало здание напротив городского совета.
08:00 Российская полиция нашла того, кто поджег недавно военкомат в Саратовской области, бросив туда "коктейль Молотова".
Оказалось, что это бывший депутат "Единой России", 41-летний Даниил Акимов. По его словам, основным мотивом было хулиганство.
Депутатом в одном из поселков он был еще в 2011 году. На данный момент числился как предприниматель, недавно был обвинен в производстве и сбыте товаров без маркировки.
07:53 Сводка украинского Генштаба на утро 25 декабря:
1. Противник пытается вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. И стремится улучшить тактическое положение в Купянском направлении.
2. Отражены атаки в районах населенных пунктов Лиман Первый (Харьковская область), Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка (Луганская область) и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка (Донецкая область).
3. У границы с Беларусью и на северном кордоне с Россией обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.