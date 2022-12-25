В Украине продолжается война. Генштаб ВСУИллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official
В Украине продолжается война. Генштаб ВСУИллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В воскресенье, 25 декабря, в Украине идет уже 305-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы писали в итогах за 24 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня.

09:56 Сообщают, что это раздача повесток на улицах Днепра.

09:43 Сообщается, что взрывы в Киеве - плановые, и прилетов не было.

При этом в городе и по всей стране продолжается воздушная тревога.

09:38 Уточняется, что взрыв слышали на Левом берегу столицы.

09:34 Киевские телеграм-каналы пишут о взрыве в столице. Информация официально не подтверждена.

09:33 Назначенные Россией "власти Запорожской области" показали фото оборонительных линий, которые возвели российские войска.

Утверждается, что создание укрепрайонов на захваченных территориях подходит к завершению.

Ранее поступали данные, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.

09:27 Воздушная тревога на всей территории Украины.

Воздушная тревога на всей территории Украины

09:24 В ряде областей и в Киеве воздушна тревога. Ранее сообщалось о взлете истребителей в Беларуси.

В ряде областей и в Киеве воздушна тревога

09:14 Снежный апокалипсис в США.

Америку накрыли снежные бури, в которых погибло уже 27 человек. Местные метеорологи говорят о "циклоне-бомбе" с арктическими ветрами и морозами до -45°C.

Люди замерзают на улице или гибнут в авариях, вызванных заносами и заторами. Это происходит в центре и на северо-востоке США.

Почти полтора миллиона жителей остались без света. Массово отменяются авиарейсы и задерживаются поезда, также перекрыты многие автодороги. Есть прогнозы, что в ближайшие дни шторм только усилится.

Американские СМИ пишут, что из-за метели многие жители не могут выйти из своих домов, некоторым снегопады завалили двери.

08:59 За минувшие сутки в Херсонской области от обстрелов и взрывов погибли 16 человек.

Среди них - три работника ГСЧС, погибших во время разминирования в Бериславском районе.

Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести, сообщили областные власти.

Напомним, вчера был мощный обстрел центра Херсона, при котором погибло много гражданских лиц.

08:38 ПЦУ и греко-католики готовят реформу церковного календаря, сообщают в Украинской греко-католической церкви. Об этом шла речь на встрече глав церквей - митрополита Епифания и архиепископа Святослава Шевчука.

"Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций относительно реформы церковного календаря, которая все более остро стоит перед Рождественскими и Пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос", - говорится на сайте УГКЦ.

Эта рабочая группа должна будет выработать предложения - в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора. Отметим, что этот юбилей произойдет в 2025 году.

По Григорианскому календарю, по которому живут христиане западного обряда, Рождество и Пасха отмечаются раньше, чем по юлианскому.

Католики, протестанты и ряд православных церквей отмечают Рождество 25 декабря (а не 7 января). При этом у всех православных церквей единое время празднования Пасхи. В 2023 году она выпадает на 16 апреля (у католиков и протестантов - на 9-е апреля).

ПЦУ и греко-католики готовят реформу церковного календаря

08:20 В Китае дают понять, что война России в Украине не повлияла на отношения Москвы и Пекина.

"Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, "КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны". Он также заявил о росте товарооборота и расширении расчетов без участия доллара и евро.

Ранее посол Китая в ЕС говорил, что война в Украине мешает Пекину развивать отношения с Евросоюзом.

08:10 Последствия недавнего прилета по Бахмуту. Пострадало здание напротив городского совета.

08:00 Российская полиция нашла того, кто поджег недавно военкомат в Саратовской области, бросив туда "коктейль Молотова".

Оказалось, что это бывший депутат "Единой России", 41-летний Даниил Акимов. По его словам, основным мотивом было хулиганство.

Депутатом в одном из поселков он был еще в 2011 году. На данный момент числился как предприниматель, недавно был обвинен в производстве и сбыте товаров без маркировки.

07:53 Сводка украинского Генштаба на утро 25 декабря:

1. Противник пытается вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. И стремится улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

2. Отражены атаки в районах населенных пунктов Лиман Первый (Харьковская область), Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка (Луганская область) и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка (Донецкая область).

3. У границы с Беларусью и на северном кордоне с Россией обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Сводка украинского Генштаба на утро 25 декабря

Сводка украинского Генштаба на утро 25 декабря

Сводка украинского Генштаба на утро 25 декабря

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.