В Киеве и пригороде упал спрос на аренду квартир.

По словам столичного риэлтора Ирины Луханиной, по сравнению с осенью число запросов на поиск съемного жилья снизился примерно на 20%.

Риелтор из Ирпеня, который занимается арендой и в соседних городах, в частности Буче, Олег Росновский отмечает, что в пригороде спрос на съемное жилье снизился на 20-30%.

"Виноват блэкаут. Многие горожане, особенно не местные, уезжают из Киевской области. Беженцы боятся возвращаться из Европы. Также люди меняют требования к съемному жилью: ищут квартиры и дома с индивидуальным отоплением, газовыми плитами", — рассказал он.

Есть еще одна причина, по которой валится рынок аренды, — цены.

"Дело в том, что многие владельцы квартир попытались повысить ценник. В договорах еще летом начали прописывать возможность пересмотра ставок, и теперь хозяева ею пользуются. Например, двушки, которые в сентябре стоили 11 тысяч, пытаются сдать за 15. Доходит до разрыва договоров, людей попросту выселяют. Кто-то ищет другие, более дешевые варианты, кто-то уезжает", — отметила Луханина.

Отметим, что ценовые тенденции уже меняются: все больше предлагают квартир со скидками.

Разбирались, что происходит на рынке аренды.

Съезжают из-за жадности хозяев

В Киеве с начала войны цены на аренду жилья резко упали. Однокомнатную квартиру можно было снять за 5 тысяч гривен. Это стало одной из причин, по которой в столицу поехали переселенцы. Но были и другие. Во-первых, в столице не столь остро, как в других регионах, стоял вопрос с работой, и предлагали более высокие зарплаты. Во-вторых, до недавнего времени столица считалась довольно комфортной для жизни. Пока не начались отключения света.

В августе-сентябре на столичном рынке аренды наблюдался ажиотаж: съемное жилье искали возвращающиеся из-за границы беженцы, а также переселенцы из других регионов страны. Много стало не только иногородних постояльцев, но и заезжих риелторов, которые начали строить бизнес на новом месте.

И хотя свободного жилья в столице по-прежнему много, хозяева и риелторы предприняли попытку раскачать рынок. И начали повышать ценники.

"Договоры аренды из-за войны стали краткосрочными, максимум на полгода. Кроме того, хозяева отдельным пунктом начали прописывать возможность пересмотра цены, если изменится рыночная конъюнктура. На волне активизации спроса многие решили, что как раз пришло время повышать цены. Масла в огонь подливали некоторые риелторы. Проводили беседы с владельцами жилья. Мол, почему сдаете так дешево, мы вам приведем клиентов, готовых платить больше. В итоге осенью много квартир подорожало в пределах 20-25%. Скажем, двушки, которые ранее стоили 11 тысяч, стали выставлять по 15 тысяч. Цена квартир в центре с 400-500 долларов поднялась до 600 и даже 650 долларов. Нижняя планка на жилье эконом-класса выросла с 4,5-5 тысяч до 6 тысяч. Но далеко не все арендаторы готовы доплачивать. Есть случаи расторжения договоров, когда хозяева озвучивают постояльцам новый ценник, а с ним не согласны. И людей в буквальном смысле выставляют за дверь", — говорит Луханина.

Удар блэкаутом

Но все изменили блэкауты. Мы уже писали, как перебои со светом начали менять рынок аренды. Люди стали избегать высоких этажей, хотят жить в квартирах с газовыми плитами, а в идеале в домах, "которые реже отключают". На такое жилье хозяева повысили ценники дополнительно на 1-1,5 тысячи гривен.

По словам Луханиной, под новые требования подходят недавно сданные в эксплуатацию высотки, где тариф на электричество еще "строительный" - 5,6 гривен за киловатт вместо 1,68 гривен. Счета за свет там высокие, но такие дома до недавних пор действительно отключали реже.

"Причин несколько. Как правило, это высотки по 18-25 этажей, все на электричестве: отопление, вода. И их отключали в более щадящем режиме, чем остальные дома", - отмечает Луханина.

Еще одна категория — хрущевки и сталинки. Во многих есть не только газовые плиты, но еще и газовые колонки, а это значит, что всегда будет горячая вода.

Также газовыми плитами оборудованы некоторые многоэтажки на Печерске (например, на бульваре Леси Украинки) и 16-этажки в некоторых районах, в частности, на Борщаговке.

"Более новые многоэтажки этой серии, скажем, на Оболони, уже с электроплитами", — добавила Луханина.

За такое жилье многие постояльца держались и готовы были платить по новому ценнику, который на 20-25% выше летнего.

"В пригороде такая же ситуация. Арендаторы ищут жилье обязательно с автономным отоплением, газом, не хотят селиться на верхних этажах", — говорит Росновский.

В последнее время ситуация с электроэнергией в столичном регионе резко ухудшилась. На волне недавних блэкаутов отключают всех. Люди сидят без электричества большую часть суток, есть перебои с водой и отоплением.

В Киевской области после недавнего блэкаута люди сидели без света несколько суток.

На этом фоне платить по повышенным ставкам арендаторы не готовы. Люди начали съезжать из подорожавших квартир. Кто-то ищет более дешевые варианты, кто-то принял решение уехать.

"Блэкаут очень сильно бьет по рынку аренды. Какой смысл снимать квартиру, например, в Ирпене, если сутками нет света и воды, а отопление на минимуме? Те, кого здесь что-то держит, например, у них есть работа, еще терпят. Но дополнительный приток иногородних иссяк, а некоторые уезжают", — говорит Росновский.

Добавим, что дополнительным ударом стала работа, точнее, ее отсутствие. Особенно сложно сейчас малому бизнесу.

"Моя фирма в Вишневом не работает, сотрудников уволил, не могу платить людям зарплату. Как работать, если света большую часть дня нет?" — говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Владелец столичного СТО Александр также говорит, что с электричеством постоянно перебои, и хотя заказы есть, станция не работает и платить зарплаты мастерам не из чего.

"Один мастер уехал на малую родину, в Житомирскую область, сказал, будет там работу искать", — отмечает Александр.

Эксперт столичного рынка недвижимости Михаил Артюхов говорит, что недавно из Киева в Ужгород уехал его знакомый айтшник: работодатель поставил такое условие, согласившись оплачивать съемное жилье. При этом, по словам Артюхова, выезд людей из столицы не массовый. К слову, снижение спроса на аренду жилья, по его словам, тоже ситуативное - волны "апатии" арендаторов на рынке есть, но говорить, что "все пропало" рано.

"Просмотры есть, квартиры сдаются, рынок работает", — отметил эксперт.

Те, кому позволяют средства, выезжают из Киева в таунхаусы и частные дома в пригород.

"По Обуховскому направлению сейчас настоящий ажиотаж. Лесники, Романковичи, Новые и Старые Безрадичи просто трещат по швам. В соседних супермаркетах не протолкнуться, в McDonalds, который открылся возле Лесников, очереди элитных машин", — рассказывает Луханина. Спросом пользуются и другие направления, в частности, Вышгородское, Одесское, Бориспольское.

Отметим, что владельцы частных домов довольно быстро сориентировались в ситуации со светом - многие установили генераторы. Плюс во многих коттеджных городках есть генераторы на воду, что обеспечивает возможность постоянно быть с отоплением (питать газовые или твердотопливные котлы), светом и водой. Это оправдывает высокие ценники на частный сектор: дом стоит не менее тысячи долларов в месяц, таунхаус можно найти за 18-25 тысяч гривен.

Появились скидки, будет "распродажа"

По словам эксперта рынка недвижимости, в Киеве и пригороде по-прежнему переизбыток сдающихся квартир, и выбирать есть из чего.

"Поэтому люди, которых не устраивает повышенный ценник, ищут более подходящие варианты. Стоимость аренды подняли далеко не все хозяева. Те, кто хочет сдать быстро, держат нормальные цены. И, например, если та же двушка выставляется за 10 тысяч гривен, а не за 15, ее реально сдать за 2-3 дня", — говорит Луханина.

Скажем, на OLX за 9 тысяч гривен выставлена однушка в Дарницком районе площадью 45 квадратных метров с новым ремонтом. За такие же деньги можно снять двушку на Вырлице, правда, с интерьером попроще. На улице Драгоманова выставлена однушка за 7500, а ее хозяин указал, что готов к торгу. На улице Алма-Атинской за 7 тысяч предлагают однокомнатную квартиру с ремонтом за 7 тысяч гривен. А на Урловской большая однокомнатная квартира площадью 55 квадратов выставлена уже со скидкой - за 5500 гривен (ранее был ценник 6 тысяч). Правда, она на 13-м этаже, что по нынешним временам большой минус для потенциальных арендаторов. Подешевела также однушка на Позняках: стоила 9 тысяч гривен, сейчас — 8500. Объект расположен на 5-м этаже 24-этажного дома, есть свежий ремонт, вся бытовая техника, закрытый двор и охраняемая парковка.

В новом жилкомплексе на Лукьяновке под распродажу попал пентхаус площадью 90 квадратов на 12-м этаже. С 19900 он подешевел до 18 тысяч в месяц. Отдельная приписка в объявлении: "Свет не выключают". Но, как видно, она пока не сработала, квартира висит в базе уже довольно долго.

Все больше владельцев квартир начали снижать цены. За последний месяц на некоторые объекты предлагают скидки 10-15%. Как правило, хозяева идут на уступки уже на просмотрах.

Аналитики Dom.ria отмечают, что практически нереально сдать панорамные квартиры на верхних этажах многоэтажек, хотя ранее они стоили на 10-20% дороже аналогичных апартаментов "без вида". Это жилье, а также квартиры на верхних этажах, в "холодных домах" без газовых плит — первые претенденты на "распродажу". По мнению риэлторов, квартиры в них будут дешеветь и в ближайшее время могут упасть в цене минимум на 15%.

При этом, по данным SV Development, на средних арендных ставках тенденции "скидок на блэкаут" пока не сильно отразились. Скажем, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве в октябре составляла 289 долларов. На 23 декабря ценник такой же. Двушки и трешки даже незначительно подорожали, с 390 до 391 долларов и с 465 до 467 долларов соотвественно.

Но ситуация может измениться уже в течение месяца. Как прогнозируют риелторы, проблемы с электроэнергией и работой в Киеве могут заставить владельцев квартир не только отказаться от попыток сдать жилье подороже, но и предлагать арендаторам дополнительные скидки до 10-15%.