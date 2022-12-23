В Киевской области ситуация со светом улучшилась, но остается тяжелой в трех районах - в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах, где свет подается на 2-4 часа, а выключается - на 6-10.

По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, дефицит электроэнергии в регионе составляет около 50% (ранее было 80%).

В Белой Церкви, Василькове и Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе.

В Бучанском, Броварском и Бориспольском районах ждут изменения ситуации к лучшему через 2-3 дня.

"Страна" детально рассказывала, какая сейчас ситуация с электроэнергией по всей Украине и, в частности, на Киевщине, некоторые жители которой уже третьи сутки сидят без света.

Напомним, в Киеве из-за дефицита электроэнергии весь электротранспорт заменили на автобусы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.