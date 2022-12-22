По состоянию на утро 22 декабря в Украине сохраняется значительный дефицит мощностей в энергосистеме.

Об сообщает Укрэнерго.

Самая сложная ситуация теперь не только в центральном регионе и Киеве, но и в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

Работают все виды генерации, а к сети подключен еще один блок АЭС, но есть проблемы с передачей электроэнергии. Повреждения магистральных сетей и объектов генерации масштабные, и их восстановление требует большего времени.

До всех областей доведены лимиты потребления, продолжаются круглосуточные ремонтные работы.

Напомним, ситуация с энергоснабжением в Киеве действительно остается тяжелой, в столице свет отключают без графиков. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона рассказал, что Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.