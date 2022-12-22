Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Что касается прочности энергосистемы, надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел - это от 70 до 100 (запущенных - Ред.) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", - отметил Галущенко.

Напомним, что российские удары на прошлой неделе впервые вызвали объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике. После ракетной атаки РФ произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы.

Как пояснил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что из-за того, что Россия повредила ночью 21 декабря электросети на востоке и юге страны, в центральном регионе (в том числе в Киеве) остается сложная ситуация. Остальным областям выделены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Работают все виды генерации.

По данным энергетиков, в Киеве ситуация может ухудшиться. Спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов заявил, что свет для киевлян подается в режиме аварийных отключений и переходить на плановые пока рано.