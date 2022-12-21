Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге.

"Несколько существенных повреждений привели к тому, что Киев, и без того достаточно дефицитный регион с точки зрения поставок электроэнергии, оказался в крайне сложном положении как с точки зрения доставки к нему электричества, так и с точки зрения его распространения внутри Киева и области. Продолжаются работы и восстановление, но учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме - это хорошая новость", - пояснил Харченко.

Эксперт прогнозирует возврат к плановым отключениям в течение недели.

"Я думаю, что в течение максимум полутора недель, скорее, может, и через неделю мы вернемся к плановым отключениям, в том числе в Киеве и регионе. Но эти отключения не будут удобными. В лучшем случае 10 часов в сутки будет наличие электричества, и 14 часов - отсутствие. Это будет хорошим результатом. С другой стороны, к нам едет большое количество оборудования. Надеюсь, что мобильная генерация появится довольно быстро, для этого делается все возможное", - сообщил Харченко.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что происходит с энергосистемой 21 декабря и где самая сложная ситуация со светом.

Между тем в Украине во время проверок операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики. Среди лидеров нарушителей оказалась столица.