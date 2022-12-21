Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией людей в Киеве самая сложная в стране.

Об этом гендиректор Yasno Сергей Коваленко написал в Фейсбуке.

"Есть районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще со времени последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", - сообщил Коваленко.

По его словам, столица не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждений 60% трансформаторов.

"Может быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезапитания заработает. Может быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов", – заявил Коваленко.

Между тем спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов заявил, что свет для киевлян подается в режиме аварийных отключений и переходить на плановые пока рано.

"Мы делаем все возможное, в ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичны. Все починим", — заверил Шаманов.

Как писала "Страна", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что происходит с энергосистемой 21 декабря и где самая сложная ситуация со светом.