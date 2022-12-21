Глава общественного совета при мэрии Днепра Геннадий Корбан в комментарии "Стране" рассказал о том, как решается проблема с электроэнергией в районе Южного машиностроительного завода, о которой мы писали вчера.

"На сегодняшний день к электроэнергии подключены все дома, но из-за экстренных отключений сеть разбалансирована. Поэтому часто происходят локальные аварии сетей в отдельных домах. Зачастую аварии происходят в системе отопления, в электрощитах, из-за перегрузки сетей, а также из-за того, что каждый раз нужно спускать воду и разгонять систему. Городские службы взяли на себя функцию приема заявок граждан, чтобы модерировать ситуацию. Кроме этого, городские социальные службы оказывают горожанам психологическую помощь, а также привозят людям продукты, памперсы, детское питание. Делают все, чтобы облегчить жизнь тех, кто оказались в критической ситуации", — рассказал Геннадий Корбан.

Он также добавил, что сейчас тяжело сказать, когда Днепр вернётся к графику плановых отключений.

"Страна" писала, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей максимум по 10 часов в сутки.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что происходит с энергосистемой 21 декабря и где самая сложная ситуация со светом.