Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, в столице свет отключают без графиков. Об этом сообщили в городской военной администрации.

"Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать", – заявил глава КГВА Сергей Попко.

Как писала "Страна", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что из-за того, что Россия повредила ночью 21 декабря электросети на востоке и юге страны, в центральном регионе (в том числе в Киеве) остается сложная ситуация. Остальным областям выделены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Работают все виды генерации.

По данным энергетиков, в Киеве ситуация может ухудшиться. Спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов заявил, что свет для киевлян подается в режиме аварийных отключений и переходить на плановые пока рано.