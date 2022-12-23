В столице весь электротранспорт заменили на автобусы. Причина такого решения - дефицит электроэнергии.

Об этом рассказал замглавы КГГА Петр Пантелеев, сообщает "Укринформ".

По его словам, зимой нагрузка на энергосистему усиливается, так что ожидать возвращения на маршруты троллейбусов и трамваев до весны не стоит.

"Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, до этого мы будем использовать по полной автобусный парк", - прокомментировал Пантелеев.

Напомним, в Yasno рассказали о ситуации с энергоснабжением Киева. Гендиректор компании заявил, что хуже всего ситуация на Оболони и Куреневке.

Также мы сообщали, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

В отдельном материале мы разбирались, что происходит с украинской энергосистемой

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