Подводим итоги 302-го дня войны в Украине.

Зеленский и конгрессмены

Вчера украинский президент провел насыщенную ночь в Америке. Он встретился с Байденом, потом выступил в Конгрессе и пообщался отдельно с республиканцами и демократами.

Еще на пресс-конференции с Байденом Зе дал понять, что от своей формулы мирного урегулирования - вывод российских войск за пределы всей территории Украины - не отступит. Возвращение Киеву территорий, которые были в составе с 1991 года - это и есть "справедливый мир".

В Конгрессе США прозвучала та же мысль и несколько других.

1. Битва за Бахмут определит дальнейшую траекторию войны. "Как и битва при Саратоге (произошла во время войны за независимость США в 1777 году – Ред.), битва за Бахмут изменит траекторию нашей войны за независимость и за свободу", - заявил Зеленский.

2. У России больше снарядов, ракет и самолетов, чем Украина когда-либо имела. "Есть ли у нас артиллерия? Да, спасибо вам. У нас она есть. Достаточно ли у нас ее? Честно, не совсем", – добавил Зеленский.

3. Украинцы уже умеют "прекрасно обращаться с американскими танками и самолетами самостоятельно". То есть, американцы их обучают, судя из этих слов, а значит и передачу Киеву "Абрамсов" и F-16 на практике рассматривают. Хотя и отказываются делать это сейчас.

4. "В следующем году будет переломный момент. Я знаю это. Момент, когда украинское мужество и американская решительность должны гарантировать будущее нашей общей свободы".

5. Зеленский обсудил с Байденом 10 пунктов мирного плана Украины. В этом контексте он заявил некоем о саммите, который можно провести. Но что это за саммит, он не уточнил.

"Нам нужен мир. Да, Украина уже выдвинула соответствующие предложения, которые я только что обсуждал с президентом Байденом - нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать для нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетия вперед. И саммит, который можно провести - я рад отметить сегодня, что президент Байден поддержал нашу инициативу сегодня", - заявил Зеленский.

При этом агентство Reuters позже сообщило, что в начале февраля 2023 года состоится саммит Украина-ЕС с участием Зеленского, председателя Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Там вероятно, обсудят дальнейшую поддержку Украины Европой и ее путь к членству в ЕС.

После выступления Зеленского спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила надежду, что Конгресс утвердит новый пакет военной и экономической помощи Украине в ближайшие 48 часов. Речь о сумме около 45 миллиардов долларов.

Отметим, что многие западные СМИ связывали визит украинского президента именно с утверждением этого пакета и с дальнейшим, начиная с января, республиканским большинством в Конгрессе. Республиканцы ранее обещали начать аудит помощи Украине, а отдельные представители партии требуют ее сократить или остановить.

По мнению ряда западных СМИ, приезд Зеленского как раз и был обусловлен стремлением убедить республиканцев продолжить помощь Украине.

Подробнее о том, как визит оценивают западные медиа можно прочитать здесь.

Но в целом скажем, что значительная часть оценок была связана с обсуждением того, что Байден предлагал Зеленскому обсудить на каких условиях он будет готов закончить войну. И также отмечается, что Зеленский раз за разом повторял свою позицию относительно "границ 1991 года".

Отметим, что у Запада есть сильные рычаги влияния на Украину в виде финансовой и военной поддержки, без которых страна войну продолжать не сможет.

Но пока Запад не использует эти рычаги, чтоб побудить украинские власти согласится на компромиссные условия мира с РФ.

Как сказал "Стране" источник в дипломатических кругах, в США и в целом на Западе усиливаются настроения, что войну нужно тем или иным образом сворачивать, но так, чтоб это не выглядело победой Путина.

"Этот ребус сложить не просто. Потому что ни Путин не хочет выводить войска с Украины, ни Зеленский не хочет соглашаться с тем, что российские войска оккупируют хотя б часть территории. При этом очевидно, что наиболее реалистичным планом прекращения войны было бы заключение перемирия на нынешней линии фронта. Но эта идея не нравится многим на Западе, так как будет выглядеть победой Путина, который, получается, сумел захватить и сохранить под своим контролем часть украинской территории. И на это, по крайней мере на нынешнем этапе Запад идти не хочет. На Западе чаще всего обсуждается в виде компромисса идея отхода российских войск на линию 24 февраля. Но на это не согласен ни Путин, ни Зеленский. Но при этом существует консенсус между всеми западными лидерами о недопущении эскалации войны и недопущения втягивания в нее стран НАТО. Собственно это и есть главная причина, почему Байден, Макрон и прочие все чаще говорят о необходимости подумать каким будет "справедливый мир". Многое будет зависеть от развития ситуации на фронте. Если россиянам удастся предотвратить новые наступления ВСУ, стабилизировать фронт или, тем более если армии РФ удастся захватить еще новые территории, то число сторонников прекращения войны путем перемирия по нынешней линии фронта на Западе будет увеличиваться. А число тех, кто считает, что поддержку Украине нужно продолжать в нынешних или больших объемах, будет уменьшаться. Тем более, что с января нижняя палата Конгресса США переходит под контроль республиканцев, среди которых немало скептиков. Если же ВСУ будут демонстрировать дальнейшие успехи, то будет и больше сторонников продолжения и расширения помощи", - говорит источник.

К слову, в Европе уже раздаются голоса за переговоры и более того - предоставление гарантий безопасности Москве, а не только Киеву.

Макрон призвал Европу меньше полагаться на США в вопросах безопасности - и предоставить России гарантии безопасности в рамках переговоров о прекращении войны в Украине, пишет WSJ.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Байденом в США призывал гарантировать Путину дальнейшее не расширение НАТО.

"Один из важнейших моментов, который мы должны рассмотреть, — как всегда говорил президент Путин, — это страх перед тем, что НАТО подойдет прямо к его дверям, и развертывание оружия, которое может угрожать России", - говорил Макрон.

При этом президент Франции поддерживает "абсолютную защиту" Украины, а "украинское поле битвы за победу" затем необходимо будет закрепить в "новом тексте, который должен ознаменовать новый порядок, обеспечивающий политическую стабильность и безопасность этого региона и Европы".

Гарантии безопасности в рамках этой новой архитектуры должны распространяться не только на Украину и Россию, но и Азербайджан, Грузию, Молдову и Армению. "Когда я говорю о гарантиях, я имею в виду все эти страны, как для нас, так и для России", - сказал Макрон.

То есть в западной Европе четко видны настроения на уровне ключевых стран - за скорейший выход на переговорный трек, а не переход в новую фазу затяжного конфликта. И Байден мнение союзников игнорировать не может, а потому, как писалось выше, и зондирует почву в переговорах с Зеленским о том, каким может быть окончание войны.

Ситуация на фронте и прогнозы

По данным украинского Генштаба, отражены атаки россиян в Новоселовском, Площанке, Стельмаховке, Червонопоповке (Луганская область) и Берестовом, Яковлевке, Соледаре, Бахмуте, Опытном, Курдюмовке, Озаряновке, Майорске, Нью-Йорке, Красногоровке, Невельском, Марьинке (Донецкая область).

Сегодня был артобстрел Часов Яра под Бахмутом. Там погиб один человек, еще двое ранены, сообщил Офис президента. Повреждены многоквартирные дома. Огонь велся из РСЗО.

Часов Яр находится севернее трассы Бахмут-Константиновка. То, что по нему бьет российская артиллерия, означает, что и сама трасса уже под огневым контролем противника. Бои там идут ожесточенные. Украинское командование заявляет, что оборону ВСУ держат и прорывов у противника нет. При этом, судя по всему, дается это тяжелой ценой. Стали вновь, как и во времена тяжелых боев за Северодонецк появляться видеообращения украинских солдат, которые жалуются на командование и говорят об очень больших потерях в своих подразделениях.

Два ракетных удара сегодня нанесли по Краматорску. "Нанесли удар по промышленной зоне Краматорска и образовательному учреждению. Без пострадавших, но сильно повреждено здание школы. Также ударной волной повреждено больше десяти жилых домов", — сообщил мэр Александр Гончаренко.

В Донецке вчера вечером был артиллерийский удар по ресторану "Шеш Беш", где получили ранения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и "премьер ДНР" Виталий Хоценко. При обстреле два человека из охраны погибли.

"Премьера", как сообщается, легко ранили в левую часть спины, от госпитализации он отказался. Рогозину в правую лопатку вошел осколок и застрял в позвонке. Он сперва находился в донецкой больнице, потом был направлен в Ростов-на-Дону.

В ресторане, куда был прилет, он отмечал свое 59-летие. Удар, как заявили в России, был нанесен из французской гаубицы Caesar. Украина также подтвердила обстрел ресторана. В Госпогранслужбе заявили, что это стало своего рода "уведомлением" экс-главе "Роскосмоса" о незаконном пересечении границы Украины.

Донецк сегодня также весь день под обстрелами.

Тем временем российские СМИ снова публикуют кадры Шойгу на российских позициях - как утверждается, в зоне боевых действий. Это уже второй такой визит за последние дни. На видео Шойгу посещает землянки, командные пункты и передвигается по проселочным дорогам на машинах с символикой "Z".

К чему готовятся российские военные - сегодня рассказал начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил о "стабилизации линии фронта" в Украине. По его словам, теперь РФ сосредоточила основные усилия своих войск на "завершении операции в "ДНР" (то есть, на захвате всей территории Донецкой области). По словам Герасимова, линия фронта в Украине растянулась на 815 километров.

То есть на данный момент военные планы РФ ограничиваются Донбассом, что впервые было заявлено официально. А по остальным направлениям российские войска, если следовать этой логике, перейдут к стратегической обороне нынешней линии фронта.

Впрочем, естественно, не факт, что Герасимов озвучил реальные планы российских войск. На самом деле они могут быть иными и включать в себя наступательные действия не только в Донецкой области.

Тем более, что и сейчас боевая активность остается высокой на линии Сватово-Кременная у границы с Харьковской областью. Там РФ может попытаться выйти на линию реки Оскол, как более удобной для обороны (и контратаки там регулярно противник проводит).

Но в целом на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации" - поскольку Россия укрепляет оборону, перебрасывает новые войска на линию фронта, а украинских дистанционных ударов недостаточно, чтобы выбить РФ из занимаемых районов.

Об этом со ссылкой на источники в американской администрации пишет New York Times.

"Украинским войскам будет гораздо сложнее отвоевать территорию у российских сил, которые сосредоточены на защите оставшихся земель, а не на более глубоком проникновении в страну", - говорят американские официальные лица.

Поэтому ход войны, вероятно, изменится в ближайшие месяцы. И наиболее вероятный сценарий второго года конфликта - патовая ситуация, в которой ни одна армия не сможет захватить много территории.

Издание напоминает, что за предыдущие победы Украине пришлось дорого заплатить: "тысячи убитых украинских солдат и огромное количество потраченных боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов. Большую часть года Украина выпускала за неделю гораздо больше артиллерийских снарядов, чем США могли произвести за месяц".

Хотя украинские чиновники заявляют о подготовке Россией нового крупного наступления, "эксперты по войне на Украине говорят, что у России нет сил, готовых к серьезному наступлению в ближайшие несколько месяцев".

Что же до планов украинской армии, то здесь NYT пишет о двух основных моментах:

1. ВСУ будут пытаться сковать российские силы в Крыму: "Украинцы опасаются, что если они ослабят давление, это позволит русским перебросить больше сил в другие районы".

2. Продолжится поиск слабых мест в российской обороне - для повторения тактики, испробованной под Харьковом.

Газета при этом напоминает, что контрнаступление ВСУ под Харьковом было успешным отчасти потому, что "украинцы столкнулись с немногочисленными, неподготовленными российскими войсками". Причем даже российское военное командование не знало, насколько слабы эти гарнизоны.

Поэтому сейчас американцы "продолжают искать слабые места в российских позициях, отслеживая подразделения, находящиеся на грани краха, которые могут растаять перед лицом продолжительного наступления со стороны Украины".

По словам источников газеты, обнаружение таких подразделений может позволить украинским войскам "одерживать малые победы". При этом способности Киева наносить эффективные удары по российским базам и путям снабжения будет недостаточно, чтобы выбить войска Москвы из тех районов страны, где они сосредоточены.

Отметим, что такой прогноз контрастирует с тем, что говорят украинские власти, регулярно намекая на скорое освобождение Донецка, Луганска или Симферополя.

И примечательно, что этот материал вышел в издании, которое считается близкой к правящей Демпартии США, да еще и в день визита Зеленского. Если такие настроения действительно царят в Белом доме, то очевидно, что там не ожидают быстрых побед над Россией.

Проще говоря, американцы верят в успехи ВСУ только там, где российские войска окажутся слабыми и плохоуправляемыми, как было под Харьковом. В остальном, при условии наращивания российских сил, исход войны становится непонятным, а ситуация - патовой.