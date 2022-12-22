Несмотря на яркую речь Владимира Зеленского перед Конгрессом США, остаются сомнения в продолжении американской поддержки в былых объемах после перехода его нижней палаты под контроль республиканцев с января.

Да и у Байдена иной взгляд на военные потребности Украины и в целом на перспективы войны, чем у Зеленского, пишут западные СМИ.

"Байден и Зеленский встретились с разными целями переговоров"

Оценки визита в западных СМИ расходятся.

Как считает CNN, визит Зеленского в США стал сигналом Путину.

"Представьте себе Путина, который буквально вчера посетил одного из своих немногих союзников, президента Беларуси Александра Лукашенко, и увидел, как политически поляризованные Соединенные Штаты объединились, чтобы принять Зеленского. Зеленский совершил свою историческую поездку в решающий момент того, что будущие поколения, возможно, сочтут одним из определяющих конфликтов нашего времени: битвы между демократией и автократией, в которой Украина сегодня является горящей, залитой кровью, трясущейся линией фронта", - пишет CNN.

В тоже время, как пишет Washington Post, Зеленскому не удалось достичь всех целей своего визита в Штаты и получить более современные вооружения, кроме системы ПВО "Patriot", которую американцы согласились передать Украине.

"Помимо искренних выражений благодарности и твердых обещаний о постоянной поддержке со стороны Америки, президент Зеленский и президент Байден встретились в среду с конкретными, а иногда - и разными целями переговоров", - пишет издание.

"Украинский президент и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к передовым вооружениям, которые Байден не хочет предоставлять", - говорится в статье.

Говоря о танках, которые запрашивает Киев, представители минобороны США заявили, что у Киева уже достаточно танков, и что американские M1 Abrams, слишком сложны в эксплуатации.

"По словам высокопоставленного представителя администрации, для Зеленского было важно использовать свою значительную личную харизму, чтобы донести до законодателей аргументы "о том, что это действительно борьба за демократию". Кроме того, для Зеленского цель заключалась в призыве к поставкам более мощного оружия, чтобы повысить способность Украины начать крупное наступление против укрепившихся российских войск в следующем году. Было мало признаков того, что он преуспел, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - полагают журналисты Washington Post.

При этом, по данным газеты, на Капитолийском холме "существуют опасения, что республиканцы Палаты представителей могут отказаться от поддержки, когда одержат верх в январе и сформируется новый политический баланс. Некоторые члены, тесно связанные с снова баллотирующимся на пост президента экс-президентом Дональдом Трампом выразили скептицизм или откровенную оппозицию относительно продолжения поддержки заграничной войны".

"Зеленский и Байден стремятся заручиться поддержкой (Конгресса, - Ред.)", - пишет Washington Post.

В то же время США стремятся подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

"Со своей стороны, администрация США стремилась обсудить взгляды Зеленского на дипломатию: в частности, что ему нужно, чтобы Киев был в максимально сильной позиции и смог бы ускорить начало переговоров", - пояснил Washington post высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Зеленский же заявил, что "мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отступят со всей оккупированной территории".

"Байден по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации", - сказал Иво Даалдер, экс-посол США в НАТО, а ныне президент Чикагского совета по глобальным делам.

По данным газеты, есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников из Белого дома.

"Одна из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другая - отход к линиям 2014 года (то есть, на момент до вторжения 24 февраля - Ред.). Третий уровень отхода РФ будет включать Донбасс, но не Крым", - пишет WP.

Последние два варианта Зеленский отбрасывает, говорится в материале.

Но встрече с украинским президентом Байден спросил его, "как это (то есть, мирное урегулирование - Ред.) должно выглядеть", сказал высокопоставленный чиновник. При этом он признал, что "на данный момент это своего рода академическая дискуссия", поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре. Чиновник Госдепартамента заявил газете, что внутри российских элит могут иметь место лишь "некоторые внутренние споры о тактике, но в Кремле не было обнаружено никаких разногласий, когда речь идет о стратегии. Также ничего не указывает на серьезные предложения о том, чтобы русские сократили свои потери, отступили и стремились к миру".

Politico пишет, что "вопрос о мирном процессе является болезненным для официальных лиц США".

С одной стороны, "есть признание того, что внутренняя поддержка войны не может бесконечно продолжаться, если не предпринимать ощутимых шагов по окончанию конфликта дипломатическим путем".

С другой стороны - "есть также признание того, что Украина чувствует себя намного лучше, чем ожидалось".

По данным газеты, в течение последних нескольких недель высокопоставленные официальные лица США обсуждали с европейскими и украинскими коллегами мирный план Зеленского (в основе которого - вывод всех российских войск за границы 1991 года).

"Среди дискуссий был вопрос о том, возможно ли выдвинуть такое предложение этой зимой. Также были разговоры с украинцами о том, как будет выглядеть потенциальное прекращение боевых действий".

Но пока нет никаких реальных указаний на то, что Россия серьезно относится к этому предложению, которое, среди прочего, требует, чтобы все российские войска покинули Украину. Да и Зеленский, как пишет Politico, поддерживает переговорные перспективы "только на словах".

Единство Запада начало рушиться?

На этом фоне обозреватель Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон утверждает, что визит Зеленского в США может указывать на то, что государства Запада могли начать пересматривать свою политику предоставления помощи Киеву.

"Если бы единство Запада не начало рушиться, лидер Украины, возможно, не счел бы необходимым покинуть свою осажденную страну", - считает автор.

Также он полагает, что приезд украинского лидера может также свидетельствовать о "неподдельной обеспокоенности украинского руководства" текущими реалиями.

"В выступлении президента Зеленского в Вашингтоне прозвучали намеки на его беспокойство относительно следующего года", - пишет New York Times.

New York Times: "Зеленский предупредил Белый дом о мрачной зиме".

Politico также отмечает, что в приватных разговорах чиновники администрации Байдена признают, что, вероятно, в следующем году ситуация с поддержкой Украины будет более сложной.

"Среди нового республиканского большинства в Палате представителей растет скептицизм по поводу цены участия США", - пишет Politico.

"Влияние скептиков заставляет Киев нервничать"

О том, что перспективы помощи Украине со стороны США неизбежно станут менее определенными, считает и Bloomberg.

"Влияние скептиков по отношению к Украине в новой Палате представителей, возглавляемой республиканцами, заставляет Киев нервничать по поводу того, что произойдет после этого: не факт, что овации в Конгрессе превратятся в открытую чековую книжку в следующем году", - подытоживает Bloomberg.

В то же время речь Зеленского многие хвалят.

"Обращение Зеленского к Конгрессу ставит его в один ряд с Черчиллем, Нетаньяху и Манделой", - пишет Politico.

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль дважды выступал перед Конгрессом США во время Второй мировой войны и снова в 1950-х годах. Бывшие премьер-министры Израиля Беньямин Нетаньяху и Ицхак Рабин, президент ЮАР Нельсон Мандела – единственные, кто выступал перед Конгрессом более одного раза.

Байден сказал Зеленскому, что "он не останется один".

Что думают республиканцы?

У республиканцев, которые с начала следующего года будут контролировать Палату представителей нет единства в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Politico проанализировала реакцию республиканцев на визит Зеленского в США и его выступление в Конгрессе.

Как считает газета, именно в их убеждении продолжить помощь и была главная цель приезда украинского президента.

Умеренная часть республиканцев положительно отреагировала на выступление украинского президента - но не отказалась от своих тезисов о необходимости надзора за отправляемой Украине помощью.

"Очевидно, есть опасения, что деньги пойдут не по назначению. Наличие любых долларов налогоплательщиков, которые идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания. Мы выразили заинтересованность в том, чтобы выплаты средств были тщательно изучены. Это то, к чему мы по-прежнему будем стремиться", - заявил конгрессмен от Луизианы Стив Скализ.

Гэри Палмер из Алабамы похвалил Зеленского за призывы бросить вызов "режиму-изгою". Но призвал к "прозрачности и подотчетности" по вопросам Украины.

Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании похвалил речь Зеленского: "Она вызвала у многих озноб. Он ничего не потерял, это точно. И я не могу представить, чтобы он делал что-то, кроме помощи своему делу".

Пэт Фэллон из Техаса заявил, что "нам нужно поддерживать их (украинцев - Ред.), но мы должны делать это прозрачным образом, чтобы гарантировать, что ресурсы направляются туда, куда им нужно".

Были и заявления против выделения новой помощи - даже несмотря на страстную речь Зеленского. Конгрессмен Уоррен Дэвидсон из Огайо заявил, что новая помощь расширяет войну, а этого нужно избегать:

"Мы должны сосредоточиться на сдерживании войны, а не на ее расширении. И это (законопроект о выделении Украине дополнительных 45 млрд долл. - Ред.) посылает сигнал о том, что мы согласны с расширением войны. И я думаю, что мы должны послать другой сигнал. Я был бы за то, чтобы проголосовать за генерального инспектора, чтобы выяснить, что они сделали со всеми деньгами, которые мы им уже отправили".

"Потерять миллиарды долларов налогоплательщиков для Украины, пока наша страна находится в кризисе, — это определение Америки в последнюю очередь. Он не изменил моей позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами", - добавил Гетц.

Конгрессмен Чип Рой из Техаса надеется, "что они (украинцы - Ред.) продолжат бороться с Путиным". "Но они играют на деньги Палаты представителей", - напомнил он.

При этом американские журналисты заметили, что республиканцы Мэтт Гетц и Лорен Боберт не стали аплодировать Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе и смотрели в свои телефоны.

Они как минимум дважды не поддержали всеобщую овацию: когда Зеленский вошел в зал заседаний и когда назвал помощь США Украине "инвестицией в глобальную безопасность и демократию". А Гетц на этих словах даже слегка ухмыльнулся.

В офисе Гетца такое поведение прокомментировали его заявлением, что "Зеленский поставил свою страну на первое место, но американские политики, которые удовлетворяют его просьбы, не желают делать то же самое для нашей страны".

То есть в целом, ситуация с отношением республиканцев (и, следовательно, Палаты представителей) к дальнейшей поддержке Украины остается неопределенной и после визита Зеленского.