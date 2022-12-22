Во время выступления в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2023 год станет решающим в войне.

Видео выступление президента опубликовано в социальных сетях.

Зеленский заявил, что битва за Бахмут определит дальнейшую траекторию войны.

"Как и битва при Саратоге (произошла во время войны за независимость США в 1777 году – Ред.), бойня за Бахмут изменит траекторию нашей войны за независимость и за свободу", - заявил Зеленский.

Также президент сказал, что у России больше снарядов, ракет и самолетов, чем Украина когда-либо имела.

"Есть ли у нас артиллерия? Да, спасибо вам. У нас она есть. Достаточно ли у нас ее? Честно, не совсем", – добавил Зеленский.

Между тем, он добавил, что украинцы уже умеют "прекрасно обращаться с американскими танками и самолетами самостоятельно".

Также президент выразил уверенность, что в 2023 году случится переломный момент.

"Наши две нации являются союзниками в этой битве. И следующий, 2023 год – решающее время в ней. Это время, когда украинская смелость и американская решительность должны гарантировать будущее нашей с вами свободы. Свободы людей, стоящих за свои ценности", - сказал он.

Кроме того, Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом 10 пунктов мирного плана Украины. В этом контексте он заявил некоем о саммите, который можно провести.

"Нам нужен мир. Да, Украина уже выдвинула соответствующие предложения, которые я только что обсуждал с президентом Байденом - нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать для нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетия вперед. И саммит, который можно провести - я рад отметить сегодня, что президент Байден поддержал нашу инициативу сегодня", - заявил Зеленский.

Также он сказал, что Рождество 25 декабря украинцы будут отмечать при свечах, "но не потому, что это романтично, а потому что не будет света. У миллионов не будет отопления и воды".

Владимир Зеленский добавил, что миллионы украинцев хотят только победы, и она будет "абсолютной".

Напомним, вчера Владимир Зеленский приехал в США - это его первая поездка в Вашингтон и вообще за рубеж с начала войны. В связи с этим координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США сообщил, что президент США пригласил украинского президента в американскую столицу, чтобы обсудить не только военную помощь США, но и возможное окончание войны.

Уже прошла двусторонняя встреча Зеленского и Байдена и состоялась их совместная пресс-конференция. После президент Украины выступил в Конгрессе США.