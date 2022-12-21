В Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский вручил своему американскому коллеге Джо Байдену медаль от украинского командира батареи HIMARS.

Об этом сообщил корреспондент Reuters.

"Ну, незаслуженно, но ценю", — ответил на жест гостя Байден.

Байден также сказал Зеленскому, что украинский народ "вдохновляет мир", и обвинил президента России Владимира Путина в попытке "использовать зиму как оружие".

Президент США пообещал и дальше поддерживать "великий народ Украины".

Сегодня начался визит в США Владимира Зеленского - его первая поездка в Вашингтон и вообще за рубеж с начала войны. В связи с этим координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден пригласил украинского президента в американскую столицу, чтобы обсудить не только военную помощь США, но и возможное окончание войны.

Накануне визита появилось расписание сегодняшней встречи Байдена и Зеленского.

Еще до прибытия украинского президента в Вашингтон глава Белого дома его поприветствовал.

"Надеюсь, ваш полет проходит хорошо, Владимир. Я очень взволнован встречей с вами. Многое нужно обсудить", - написал президент США в Twitter.

Как писала "Страна", Зеленский добирался в США через Польшу, куда прибыл поездом. В Вашингтон он вылетел из аэропорта "Ясенка" под Жешувом.