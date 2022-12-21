Стало известно, какие меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность Владимира Зеленского во время визита в США.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

Во-первых, сказал источник, из-за угрозы российского нападения информации о расписании визита не было ни у сотрудников украинского посольства в США, ни у высокопоставленных чиновников.



По словам источника, Зеленский хотел приехать в США уже несколько месяцев назад, но ему приходилось оценивать необходимость визита на основе разных факторов. В том числе учитывались военные риски, чтобы короткий визит президента за рубеж не усложнил положение на фронте.



Источник также сообщил, что Зеленский был готов к поездке только при условии значительного прорыва в двусторонних отношениях Украины и США. Таким прорывом, по оценке CNN, стал новый пакет американской помощи с системами ПРО "Пэтриот".

При этом обе стороны опасались, что Россия может предпринять покушение на президента Украины, пишет издание.

Между тем в сети появились фото встречи Зеленского с четой Байденов у Белого дома.

Сегодня начался визит в США Владимира Зеленского - его первая поездка в Вашингтон и вообще за рубеж с начала войны. В связи с этим координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что президент США Джо Байден пригласил украинского президента в американскую столицу, чтобы обсудить не только военную помощь США, но и возможное окончание войны.

Накануне визита появилось расписание сегодняшней встречи Байдена и Зеленского.

Еще до прибытия украинского президента в Вашингтон глава Белого дома его поприветствовал.

"Надеюсь, ваш полет проходит хорошо, Владимир. Я очень взволнован встречей с вами. Многое нужно обсудить", - написал президент США в Twitter.

Как писала "Страна", Зеленский добирался в США через Польшу, куда прибыл поездом. В Вашингтон он вылетел из аэропорта "Ясенка" под Жешувом.