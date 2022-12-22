На фоне демонстрации единства президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден расходятся во мнениях о некоторых военных потребностях.

Об этом пишет газета Washington Post, анализируя визит украинского президента в США.

"Украинский президент и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к передовым вооружениям, которые Байден не хочет предоставлять", - говорится в статье.

Говоря о танках, которые запрашивает Киев, представители минобороны США заявили, что у Киева уже достаточно танков и что американские M1 Abrams, слишком сложны в эксплуатации.

Издание также пишет, что у Байдена и Зеленского есть некие расхождения во взглядах на перспективы войны: "Байден по-прежнему беспокоится о том, чтобы не зайти слишком далеко и слишком быстро, опасаясь эскалации".

По данным газеты, есть три разные модели того, как могло бы выглядеть прекращение войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников из Белого дома.

"Одна из них, часть мирного плана, предложенного Зеленским в прошлом месяце, включает уход России со всей территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ею в 2014 году. Другая - отход к линиям 2014 года (то есть на момент до вторжения 24 февраля - Ред.). Третий уровень отхода РФ будет включать Донбасс, но не Крым", - пишет WP.

Последние два варианта Зеленский отбрасывает, говорится в материале.

На встрече с украинским президентом Байден спросил его, "как это (то есть, мирное урегулирование - Ред.) должно выглядеть", сказал высокопоставленный чиновник. При этом он признал, что "на данный момент это своего рода академическая дискуссия", поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре.

Чиновник Госдепартамента заявил газете, что внутри российских элит могут иметь место лишь "некоторые внутренние споры о тактике, но в Кремле не было обнаружено никаких разногласий, когда речь идет о стратегии. Также ничего не указывает на серьезные предложения о том, чтобы русские сократили свои потери, отступили и стремились к миру".

Напомним, Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией и рассказал, что он понимает под "справедливым миром" для Украины.

Как писала "Страна", Зеленский во время выступления в Конгрессе США заявил, что 2023 год станет решающим в войне, а битва за Бахмут будет определяющей для ее хода.