Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси поцеловала руку президента Украины Владимира Зеленского, когда он передавал ей украинский флаг из Бахмута.

Напомним, Зеленский, выступая в Конгрессе США, заявил, что битва за Бахмут определит, как будет развиваться война в Украине дальше.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией после переговоров с украинским президентом.

Также мы сообщали, что после переговоров с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден рассказал, что он понимает под "справедливым миром" для Украины.

Помимо этого, Байден подтвердил, что Украина получит от США системы ПВО Patriot. Однако обучение украинских военных применению комплексов ПВО Patriot потребует некоторого времени.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, почему в Украине критикуют закон об ужесточении ответственности военных.