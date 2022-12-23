По состоянию на утро 23 декабря дефицит мощностей в энергосистеме Украины несколько уменьшился, но все равно остается существенным. До всех областей доведены лимиты потребления.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

При этом с генерацией проблем нет, тем более что вышел на номинальную мощность энергоблок, вчера подключенный к энергосистеме.

Ограничения в передаче электроэнергии сохраняются из-за масштабных повреждений магистральных сетей. Также в прифронтовых районах на востоке обстрелами были снова повреждены электросети.

Напомним, 16 декабря Украина пережила 9-ю массированную атаку армии РФ на энергосистему. Атаковали дронами по Киеву, также был поврежден объект критической инфраструктуры.

19 декабря над Киевом сбили 18 из 23 "Шахидов", один из них попал по объекту критической инфраструктуры.

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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