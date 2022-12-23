Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев из США и записал видео из своего офиса.

Оно опубликовано в соцсетях президента.

Президент заявил, что работает ради победы и показал, как у него в кабинете звонят телефоны.

"Доброе утро всем! Желаю всем здоровья. Слышите, у нас тут работают телефоны. Я в кабинете, работаем ради победы. Всем хорошего дня. Всех победим!", - сказал Зеленский под телефонный гул в кабинете.

Напомним, у украинского президента был насыщенный визит в Америку, где он встретился с Байденом, потом выступил в Конгрессе и пообщался отдельно с республиканцами и демократами.

Еще на пресс-конференции с Байденом Зеленский дал понять, что от своей формулы мирного урегулирования не отступит (вывод российских войск за пределы всей территории Украины). Возвращение Киеву территорий, которые были в составе с 1991 года - это и есть "справедливый мир".

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.