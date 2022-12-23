Обращение Владимира Зеленского к Конгрессу США выявило раскол в Республиканской партии по поводу финансовой поддержки Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Хотя есть несколько республиканцев, которые похвалили Зеленского за его выступление в среду вечером и будут продолжать поддерживать его, многие другие заявили, что опасаются посылать дополнительную помощь. Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, главный кандидат республиканцев на пост спикера Палаты представителей, пытается заручиться поддержкой консерваторов, которые выступают против продолжения поддержки", - пишет издание.

По его данным, после выступления Зеленского Маккарти сказал, что это была "хорошая речь", и добавил: "Я поддерживаю Украину, но я не поддерживаю карт-бланш".

"Мы хотели бы иметь отдельный законопроект, о котором вы могли бы говорить, какова стратегия, где аудит. Мы хотим иметь возможность внести свой вклад в то, как расходуются деньги", – заявил Маккарти.

"Потерять миллиарды долларов налогоплательщиков в Украине, пока наша страна находится в кризисе, — значит поставить Америку в последнюю очередь", — сказал член палаты представителей Мэтт Гетц.

Многие законодатели обеспокоены тем, что путь для прохождения дополнительной помощи через Конгресс станет более трудным.

"Я обеспокоен тем, что республиканцы в палате представителей будут мудрить и будут готовы поддерживать только определенные виды помощи, такие как вооружение, но не экономическая помощь", – сказал сенатор Крис Мерфи, демократ из Коннектикута.

Несколько республиканцев призвали провести проверку того, на что были потрачены деньги, одобренные Конгрессом.

Член палаты представителей Виктория Спартц, конгрессмен украинского происхождения, сказала, что, по ее мнению, республиканцы будут продолжать поддерживать Украину, но повторила призыв других членов ее партии о том, что администрация Байдена должна проявить больше ответственности в том, как деньги, выделенные Конгрессом, были потрачены.

"Если Конгресс может проверить президента Трампа, то он может проверить финансирование Украины", — написал в Твиттере член палаты представителей Энди Биггс, республиканец от штата Аризона.

"Призывы обеих партий в последние месяцы создать специального генерального инспектора для наблюдения за будущими пакетами помощи Украине вызвали определенное сопротивление со стороны администрации Байдена", – пишет издание.

Ранее "Страна" писала, что республиканцы после визита Зеленского в США продолжают настаивать на надзоре за помощью Украине.

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