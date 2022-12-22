Приезд президента Украины Владимира Зеленского и его выступление в Конгрессе были направлены на реакцию оппозиционных к президенту США Джо Байдену республиканцев, которые с января возглавят Палату представителей. И могут начаться проблемы с ассигнованиями для Украины.

Об этом пишет издание Politico, анализируя реакцию республиканцев на визит Зеленского в США.

Умеренная часть республиканцев положительно отреагировала на выступление украинского президента - но не отказалась от своих тезисов о необходимости надзора за отправляемой Украине помощью.

"Очевидно, есть опасения, что деньги пойдут не по назначению. Наличие любых долларов налогоплательщиков, которые идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу, заслуживает пристального внимания. Мы выразили заинтересованность в том, чтобы выплаты средств были тщательно изучены. Это то, к чему мы по-прежнему будем стремиться", - заявил конгрессмен от Луизианы Стив Скализ.

Гэри Палмер из Алабамы похвалил Зеленского за призывы бросить вызов "режиму-изгою". Но призвал к "прозрачности и подотчетности" по вопросам Украины.

Брайан Фитцпатрик из Пенсильвании похвалил речь Зеленского: "Она вызвала у многих озноб. Он ничего не потерял, это точно. И я не могу представить, чтобы он делал что-то, кроме помощи своему делу".

Пэт Фэллон из Техаса заявил, что "нам нужно поддерживать их (украинцев - Ред.), но мы должны делать это прозрачным образом, чтобы гарантировать, что ресурсы направляются туда, куда им нужно".

Были и заявления против выделения новой помощи - даже несмотря на страстную речь Зеленского. Конгрессмен Уоррен Дэвидсон из Огайо заявил, что новая помощь расширяет войну, а этого нужно избегать:

"Мы должны сосредоточиться на сдерживании войны, а не на ее расширении. И это (законопроект о выделении Украине дополнительных 45 млрд долл. - Ред.) посылает сигнал о том, что мы согласны с расширением войны. И я думаю, что мы должны послать другой сигнал. Я был бы за то, чтобы проголосовать за генерального инспектора, чтобы выяснить, что они сделали со всеми деньгами, которые мы им уже отправили".

Конгрессмен Мэтт Гетц из Флориды заявил: "президента Зеленского следует похвалить за то, что он поставил свою страну на первое место, но американские политики, которые удовлетворяют его просьбы, не желают делать то же самое для нашей страны".

"Потерять миллиарды долларов налогоплательщиков для Украины, пока наша страна находится в кризисе, — это определение Америки в последнюю очередь. Он не изменил моей позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже осуществленными переводами", - добавил Гетц.

Конгрессмен Чип Рой из Техаса надеется, "что они (украинцы - Ред.) продолжат бороться с Путиным". "Но они играют на деньги Палаты представителей", - напомнил он.

"То есть нельзя сказать, что после визита Зеленского в США республиканцы как-то радикально изменили свою позицию по поводу усиления подотчетности американской помощи. Либо по ее снижению", - анализирует "Политика Страны" в телеграм-канале.

Ранее издание Politico сообщало, что в Киеве и Вашингтоне растет беспокойство по поводу следующей фазы войны.

Также, по данным издания, вопрос о мирном процессе в Украине является болезненным для официальных лиц США.