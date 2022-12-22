Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) выделило для Украины более 374 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи.

Об этом говорится в пресс-релизе USAID.

"Президент Джо Байден объявил после встречи с президентом Зеленским, что Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставили более 374 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи в ответ на текущие потребности, вызванные войной Путина против Украины", - отмечают в агентстве.

Отмечается, что эта жизненно необходимая помощь Украине поступает в решающий момент, поскольку из-за российских нападений на гражданскую инфраструктуру люди во многих общинах остались без доступа к безопасному убежищу, пище, чистой воде и санитарии и другим основным услугам в течение зимы.

Как писала "Страна", Украина с начала войны получила более триллиона гривен международной помощи.

Также мы писали, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила надежду, что Конгресс утвердит новый пакет военной помощи Украине в ближайшие 48 часов.

Также мы писали о новом пакете помощи Украине, о котором вчера объявили в США. По данным Госдепа, в пакет помощи на $1,85 млрд войдет одна ЗРК Patriot, ракеты для HIMARS, 500 корректируемых артиллерийских боеприпасов Excalibur, минометы и мины, 37 бронеавтомобилей Cougar, 120 внедорожников HMMWV, 6 бронированных грузовиков, противорадиолокационные ракеты HARM, системы конвертации высокоточных авиационных боеприпасов (JDAM), гранатомёты и стрелковое оружия, а также снаряды и боеприпасы.