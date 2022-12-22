Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила надежду, что Конгресс США утвердит новый пакет военной и экономической помощи Украине в ближайшие 48 часов.

Об этом пишет "Голос Америки".

Речь о сумме около 48 миллиардов долларов. Выступая сегодня в Конгрессе, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что США продолжат финансирование Украины.

Он также заявил, что 2023 год станет решающим в войне, а битва за Бахмут будет определяющей для ее хода.

Напомним, американское издание Politico вчера сообщало, что визит Зеленского был приурочен именно к этому голосованию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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