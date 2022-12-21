Госдепартамент США официально подтвердил выделение Украине нового пакета помощи на $1,85 миллиарда, куда войдет ПВО Patriot. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Его слова приводит сайт ведомства.

"В то время как Россия продолжает свои жестокие атаки на критически важные объекты инфраструктуры в Украине, Соединенные Штаты приветствуют президента Владимира Зеленского сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы подчеркнуть нашу неизменную приверженность народу Украины. За последние триста дней Кремль безуспешно пытался стереть Украину с карты мира. Теперь Россия пытается использовать зиму в качестве оружия, замораживая и моря голодом мирных жителей Украины и заставляя их семьи покидать свои дома. В ответ президент Байден объявит сегодня, что Соединенные Штаты предоставляют критически важные новые и дополнительные военные возможности, чтобы помочь Украине защитить себя от продолжающегося жестокого и неспровоцированного нападения России", - сказал Блинкен.

Он добавил, что в соответствии с поручением президента санкционирует двадцать восьмую с августа 2021 года поставку американских вооружений и техники для Украины.

"Министерство обороны также объявит сегодня о дополнительной помощи в области безопасности для Украины в размере 850 миллионов долларов в рамках своей Инициативы по содействию безопасности Украины. Таким образом, общая военная помощь США Украине составит беспрецедентные 21,9 миллиарда долларов с момента создания администрации (Байдена - Ред.)", - добавил Блинкен.

Госдепартамент также опубликовал список того, что США передают Украине в рамках нового пакета военной помощи. ЗРК Patriot в нем будет одна. Также в списке:

ракеты для HIMARS;

500 корректируемых артиллерийских боеприпасов Excalibur;

10 120-мм миномётов и 10 000 мин;

10 82-мм миномётов;

10 60-мм миномётов;

37 бронеавтомобилей Cougar;

120 внедорожников HMMWV;

6 бронированных грузовиков;

противорадиолокационные ракеты HARM;

системы конвертации высокоточных авиационных боеприпасов (JDAM);

более 2 700 гранатомётов и стрелкового оружия;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения и другую оптику;

системы связи;

средства индивидуальной бронезащиты;

45 000 152-мм артиллерийских снарядов;

20 000 122-мм снарядов;

50 000 122-мм реактивных снарядов для РСЗО "Град";

100 000 125-мм танковых боеприпасов;

другое имущество и услуги.

На Банковой отреагировали на официальное подтверждение помощи, о которой несколько дней писали СМИ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новый пакет помощи в соцсети.

"Просто ЗРК Patriot. Официально. Чтобы "закрыть небо" и сосредоточиться на уничтожении остатков российской "армии". Дальше - Leopard, Marder и… ракеты определенной дальности", - написал он в Твиттере.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом до 1 миллиарда долларов.

А лидер фракции Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что масштабная помощь Украине со стороны Вашингтона остается одним из приоритетов американской внешней политики.