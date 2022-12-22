Украина с начала войны получила более триллиона гривен международной помощи

Финансирование дефицита госбюджета Украины за счет внешних источников с начала войны превысило 1 триллион гривен.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Он заявил, с 24 февраля по 21 декабря Украина привлекла более одного триллиона внешнего финансирования бюджета: кредитов и грантов. Точнее - 1 032 млрд гривен.

Ранее глава Минфина говорил, что Украине в 2023 году потребуется $3,5 млрд дополнительного финансирования каждый месяц.

Также сообщалось, что Еврокомиссия озвучила свой план по финансированию Украины в 2023 году.

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