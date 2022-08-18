Украинцы смогут через приложение "Дия" быстро покупать облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и тем самым помочь стране с финансирование дефицита госбюджета.

Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Мы предложим цифровой продукт, где фактически через "Дию" в несколько кликов каждый гражданин Украины сможет купить военные облигации. Покупка займет не более 1,5 минуты времени ", – сказал он.

Шурма напомнил, что у граждан есть возможность и сегодня покупать ОВГЗ, однако доступность этого инструмента для населения остается вопросом.

"Мы планируем его решить в ближайшие недели вместе с Министерством цифровой трансформации", – сказал заместитель Ермака.

По мнению Шурмы, гособлигации должны заинтересовать население, так как ставка по ним выше, чем предлагают коммерческие банки по депозитам, и надежность выше, чем у любого частного или даже госбанка.

Заместитель Ермака уточнил, что сейчас в банках более 400 млрд грн населения находятся на счетах до востребования, и все они потенциально являются источников вложений в ОВГЗ,

Согласно данным НБУ, физлица в настоящее время владеют ОВГЗ на номинальную сумму 29,53 млрд грн по сравнению с 25,3 млрд грн на начало марта. Доходы по ним не облагаются налогом, в отличие от депозитов.

Напомним, глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что одним из основных источников поступлений в госбюджет сейчас являются аукционы по размещению военных облигаций, на которых удалось получить 26 млрд гривен. Сейчас Минфин работает над тем, чтобы украинские военные облигации могли купить физлица из США и Евросоюза.

Ранее мы писали, что 16 августа Министерство финансов Украины провело самое минимальное размещение облигаций внутреннего государственного займа с начала войны и вообще с начала года. Сумма размещения составила всего 71,5 миллион гривен.

Также "Страна" сообщала, что украинская власть обсуждает налоговую реформу с введением 10% НДФЛ, НДС и налога на прибыль.