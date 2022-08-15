Крупнейшие американские банки, включая JP Morgan и Bank of America, возвращаются к торговле российскими облигациями.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, этому способствовало разъяснение Минфина США, согласно которому банки могут предлагать клиентам помощь в осуществлении сделок, если это поможет держателям "избавиться от подобных активов". Минфин США также заявил, что свертывание позиций физлицами не является нарушением санкций, поэтому банки готовы выступать посредниками физлиц в транзакциях по российским бондам.

Bank of America на прошлой неделе разослал инвесторам письмо, уведомив о возможности продавать российские суверенные и некоторые корпоративные облигации, утверждает Bloomberg.

Незадолго до этого сообщалось, что объем российских суверенных облигаций, которые находились в обращении до 24 февраля, составлял около 40 миллиардов долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, что вложения России в американские гособлигации весной сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов.

Также мы разбирались, случился ли у России дефолт и что это значит для РФ и мировой экономики.