Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до $2 млрд. Об этом свидетельствуют данные минфина США.

Долгосрочные облигации, по данным на март, составили в российском портфеле $2 млн, как и месяцем ранее, краткосрочные – $2,001 млрд против $3,751 млрд в феврале, информирует ведомство.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле 2018 года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае – до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония – приблизительно $1,2 трлн. Второе место с примерно $1,04 трлн занял Китай. На третьем – Великобритания с $634,9 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что в феврале государственный долг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. По данным американского Минфина, общий госдолг тогда составлял $30,012 трлн. При этом, данный показатель оказался достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали в американском правительстве. Причиной этого могли послужить расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса.

По состоянию на конец ноября 2021 года госдолг Украины составлял почти 2,56 трлн грн, или 94,15 млрд долларов.