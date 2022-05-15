Еврокомиссия на закрытом заседании фактически одобрила предложенную Путиным схему оплаты за российский газ.

Об этом пишет Bloomberg.

Компаниям будет разрешено открывать счета в "Газпромбанке" в евро или долларах. Эти деньги затем должны будут автоматически конвертироваться на рублевый счет этих компаний.

Таким образом, Еврокомиссия одобрила внедрённую россиянами новую схему и посчитала, что открытие счета в рублях не нарушает введенные Евросоюзом антироссийские санкции.

Напомним, в указе, который Путин подписал 31 марта, говорится, что уполномоченным по расчетам за газ банком стал "Газпромбанк" (он не попал под санкции).

Согласно схеме, иностранный партнер будет перечислять средства за газ на валютный счет в соответствии с контрактными условиями. А уже "Газпромбанк", продавая полученную валюту на Московскую межбанковскую валютную биржу за рубли, будет зачислять полученные средства на рублевый счет зарубежного контрагента. Уже оттуда рубли направят напрямую в "Газпром".

Напомним, Еврокомиссия придумала, как покупать российский газ де-факто в рублях, но при этом не нарушать собственные санкции, которые запрещают это делать.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия планирует установить верхний предел цены на газ в случае остановки его импорта из РФ.