В России рассказали об "изящной схеме", которая позволит получать прибыль от продажи газа Европу в рублях, не нарушая санкции.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Известно, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ не предусматривает обязательное проведение финансовых операций в рублях, а лишь вводит новый порядок расчетов. То есть, европейские потребители смогут продолжать расплачиваться за энергоресурс в долларах или евро, как и предусмотрено в договоре.

Обязательное условие при этом - регистрация в российском "Газпромбанке". В таком случае потребителям газа не нужно будет покупать рубли - валюта будет конвертироваться, если государства откроют специальные валютные и рублевые счета.

Согласно схеме, иностранный партнер будет перечислять средства за газ на валютный счет в соответствии с контрактными условиями. А узе "Газпромбанк", продавая полученную валюту на Московскую межбанковскую валютную биржу за рубли, будет зачислять полученные средства на рублевый счет зарубежного контрагента. Уже оттуда рубли направят напрямую в "Газпром".

Таким образом, зарубежные контрагенты "Газпрома" не нарушат санкции, введенные в отношении российской финансовой системы, а Газпром не нарушит условия своих действующих контрактов, но при этом выполнит указ Путина о переводе расчетов за газ на рубли. Стоит отметить, что "Газпромбанк" под санкции против финансовой системы РФ не попал.

Напомним, 31 марта Россия предложила европейским покупателям газа схему оплаты за него в рублях, которая предполагает обязательное открытие рублевого счета в российском банке.

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