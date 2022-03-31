Президент РФ Владимир Путин заявил, что если с 1 апреля "недружественные страны" не будут платить за российский газ в рублях, то в России это посчитают неисполнением обязательств по газовым контрактам и они будут остановлены.

По его словам, чтобы приобрести российский природный газ они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года.

Также президент РФ заявил, что если же такие платежи не будут производиться, Россия будет считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей - со всеми вытекающими последствиями.

"Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью", - заявил Путин и добавил, что в таком случае действующие контракты будут остановлены.

"Будем и дальше увеличивать во внешней торговле долю расчётов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надёжными партнёрами", - сообщил Путин.

При этом указ Путина об оплате газа в рублях при поставках в недружественные страны касается только поставок "Газпромом" по трубопроводам.

Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа определен Газпромбанк.

Реакция Европы и рынка

В свою очередь Париж не примет условия России об оплате поставок газа в рублях, заявил глава Минфина Франции. Аналогичное заявление сделал и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы посмотрели договоры, оплата там производится в евро и долларах, я сказал Путину, что так оно и останется, - сказал Шольц.

По его словам, Германия в течение года, "вероятно, устранит зависимость" от импорта нефти и угля из РФ, но не газа.

Отметим, что на фоне угрозы отключений газа с завтрашнего дня для европейских потребителей после указа Путина о расчётах рублями, цена на газ в Европе взлетела почти до 1400 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, неделю назад Путин поручил "в кратчайшие сроки" перевести расчеты за поставки российского газа в Европу в рублях. После этого цены на голубое топливо в Европе стремительно пошли вверх.

Страны G7 и Киев, а после и в Евросоюзе отвергли требование России платить за газ в рублях.

Также отдельно сообщалось, что Великобритания, Болгария и Австрия отказались платить за российский газ в рублях.

В Кремле же заявили, что РФ не будет поставлять Европе газ бесплатно в случае отказа платить за него в рублях.

По данным Reuters, Россия сохранит валюту газового контракта без изменений при переводе оплаты в рубли.

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Также в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева рассказала, как Путин ответил на санкции Европы и ввел с ней рублевые расчеты за газ.