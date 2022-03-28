Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.

Об этом пишет РИА "Новости".

"То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли возможно и целесообразно", - сказал представитель Кремля.

"То есть, это прямая угроза прекратить поставки газа в Европу, если в ЕС откажутся платить за газ рублями", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 23 марта Путин поручил дать директиву Газпрому перевести расчёты за поставки российского газа в европейские страны в рубли "в кратчайшие сроки". После этого цены на газ в Европе стремительно пошли вверх.

Глава МИД Украины Кулеба призвал страны ЕС не выполнять требование Путина.

Как писала "Страна", решение по газу стало ответкой Путина на заморозку резервов российского Центробанка в Европе на сумму более 300 млрд долларов. Заявление российского президента укрепило рубль, поскольку ЕС явно не может сейчас полностью отказаться от российского газа.

В целом, от того, как отреагирует ЕС на требование платить рублями за газ, будет зависеть не только ситуация в российской экономике, но и куда более глобальные вещи - сохранит ли Запад контроль над мировой системой расчетов или нет. Подробно о том, что значат требования России о переводе торговли за газ в рублях, ранее мы рассказывали в отдельном материале.

Мы также сообщали, что глава Минфина ФРГ порекомендовал немецким компаниям не платить рублями за российский газ.

Ранее в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева рассказала, как Путин ответил на санкции Европы и ввел с ней рублевые расчеты за газ.