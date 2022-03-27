Венгрия не откажется от российских нефти и газа, поскольку без них остановится экономика страны. Будапешт не видит альтернативы российским энергоносителям, даже за более высокую цену.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает местное издание Telex.

"То, чего просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад. Придется закрыть заводы, будет массовая безработица", - заявил Орбан.

По его словам, российскому газу нет альтернативы, даже за более высокую цену.

"Дело не в том, что говорят украинцы, что Венгрия действительно могла взять на себя то, что цена на газ или нефть будет на 2-3 форинта больше, и тогда мы получим их не из России, а откуда-то еще. Газ либо есть, либо нет ничего. Потому что он прибывает в Венгрию по трубе. Эта труба либо идет с газом, либо без. Дело не в том, что он будет немного дороже", - сказал венгерский премьер.

При этом Орбан добавил, что "сделает все, что в наших силах, чтобы помочь украинцам".

Напомним, что Венгрия также не разрешает поставлять оружие Украине через свою страну и отказывается поддержать санкции против России.

За это ее раскритиковали в украинском МИДе и заявили, что Венгрия и другие восточноевропейские страны сами рискуют стать целью агрессии РФ, если Москве удастся достичь своей цели в Украине.

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