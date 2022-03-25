По итогам саммита лидеров стран Евросоюза приняты три главных решения:

Заполнение газовых хранилищ Евросоюза должно начаться как можно скорее. Страны Евросоюза и Еврокомиссия срочно начнут работу над объединением всех закупок газа и водорода для нужд европейских потребителей, причем платформу общих закупок откроют для стран Западных Балкан, не входящих в ЕС. Лидеры Евросоюза поручили Еврокомиссии к середине мая разработать предложения по развитию оборонной промышленности ЕС и технологической базы.

Напомним, Макрон заявил, что Евросоюз будет укреплять свою стратегическую автономию и оборонную независимость от США.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз собирается заменить поставки российского природного газа сжиженным газом из США.

Также мы писали, что США и ЕС близки к соглашению по сокращению зависимости Европы от энергоресурсов России.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.