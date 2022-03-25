Макрон заявил, что Евросоюз намерен укреплять свою стратегическую автономию и одним из приоритетов ЕС будет снижение цены на газ.

"Отметим, что вряд ли этого можно добиться, отказавшись в ближайшее время от закупок топлива из России, хотя при этом президент Франции и выступил против его покупки за рубли", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Также, по мнению Макрона, Евросоюз должен снизить свою зависимость от неевропейских стран в сфере обороны.

"То есть от Соединенных Штатов. Довольно неоднозначные сигналы идут от Парижа на фоне визита Байдена в ЕС", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оставляет выбор французским компаниям самим принимать решение о работе в России - оставаться или сворачивать бизнес.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.