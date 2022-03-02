Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил, что Франция продолжит прикладывать усилия для достижения договоренностей о прекращении огня на Украине.

Также он сказал, что Франция не воюет с Россией.

В частности, эти заявления французского президента коррелируют с теми, которые он озвучивал несколько дней назад, когда провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Разговор с Путиным длился полтора часа. Макрон попросил президента РФ прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные дороги в Украине.

Как известно, в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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