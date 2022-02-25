Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года будет перенесен из России во Францию. Он пройдет на стадионе "Стад де Франс".

Такое решение было принято в УЕФА, пишет New York Times

Ранее финал футбольного чемпионата должен был пройти на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что, кроме того, все матчи еврокубков, которые планируются в Украине и России также будут перенесены в другие страны.

Напомним, что 25 февраля российские издания, в том числе спортивные, вышли с черной обложкой против войны и надписями "Не до футбола" на них.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. После этого в Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.