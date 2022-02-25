Российские издания вышли с черной обложкой в поддержку Украины.

"Новая газета" публикует материалы на двух языках. "Советский спорт" вышел с заголовком "Не до футбола" на первой полосе.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне - главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" - самые оперативные новости Украины сейчас.

Также сообщалось, что Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но она должна получить и гарантии безопасности.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война - в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.