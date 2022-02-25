В Оболонском районе Киева звучит масштабная канонада. Ранее информагентство УНИАН сообщило, что Россия планирует десант в Минском массиве (часть Оболонского района столицы - Ред.).

"Страна" писала о том, что показал первый день войны и почему американцы прочат падение Киева за 3-4 дня.

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