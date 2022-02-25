Минобороны Украины заявило, что на Оболони в Киеве находится российская Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Просят всех быть осторожными и оставаться дома.

"На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта! Мирным жителям - быть осторожными! Не покидать дома!", - сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Оболони звучала масштабная канонада. Сообщалось о планах России по десанту в этой части Киева.

Также мы писали, что, по словам Блинкена, все данные свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве и во Львове звучали сирены. Объявлена воздушная тревога.

Мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

О том, как начинались военные действия, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.