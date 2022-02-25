Госсекретарь США Энтони Блинкен на специальном заседании ОБСЕ в четверг заявил, что "все данные свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему".

Об этом сообщает CNN.

Вашингтон, по его словам, считает, что Москва "разработала планы широкомасштабных нарушений прав человека — и, возможно, еще более серьезных — в отношении украинского народа".

"Действия России оскорбляют демократию, права человека и человеческую порядочность.

В течение нескольких месяцев Россия притворялась дипломатичной, настаивая на том, что у них не было намерений вторгаться в Украину. Все это время Кремль готовил эту хладнокровную атаку, масштабов которой в Европе не видели со времен Второй мировой войны", - говорится в стенограмме выступления Блинкена.

По его словам, ОБСЕ и все международное сообщество "теперь ясно видят полный отказ России от обязательств, взятых ею перед миром, и мы этого никогда не забудем".

Напомним, ВСУ предупреждает, что возможен заход российских войск в Ворзель под Киевом.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине во второй день войны, в обновляемом материале.