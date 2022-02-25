Утром в пятницу, 25 февраля, ВСУ предупреждают, что возможен заход российских войск в Ворзель.

Об этом Сухопутные войска ВСУ сообщают в Facebook.

"Ворзель, Киевская область. Возможен заход противника в окрестные населенные пункты. Пали оккупанта! Все к оружию!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее к северу от Вышгорода (Демидов, Литвиновка) в Киевской области было замечено движение российской техники, которая идет на Киев. А Генштаб ВСУ сообщал, что крупные механизированные колонны России движутся из Чернобыльской зоны в сторону столицы Украины.

Также мы писали, что по данным МВД, Конотоп окружен российскими войсками, в Сумах идут уличные бои.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.