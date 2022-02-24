Тяжелые бои украинские войска ведут за город Счастье и Станицу Луганскую. Об этом сообщает штаб ООС.

"Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу. В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил", - говорится в сообщении.

Также в штабе ООС добавили, что в плен попали русские оккупанты. Также опубликовано фото пленных.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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