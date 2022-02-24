В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары
В ГСЧС Украины утверждают о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах в Днепропетровской области.
Об этом пресс-служба ГСЧС пишет в соцсетях.
Также по их данным, в Луцке поврежден АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет). В Нежине проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.
В Полтаве объявили сигнал "Воздушная тревога". Также в ГСЧС добавили, что в результате обстрелов загорелись семь частных жилых домов в Мариуполе, попал снаряд на аэродром в Краматорске.
Напомним, в МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области.
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