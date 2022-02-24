В ГСЧС Украины утверждают о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах в Днепропетровской области.

Об этом пресс-служба ГСЧС пишет в соцсетях.

Также по их данным, в Луцке поврежден АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет). В Нежине проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.

В Полтаве объявили сигнал "Воздушная тревога". Также в ГСЧС добавили, что в результате обстрелов загорелись семь частных жилых домов в Мариуполе, попал снаряд на аэродром в Краматорске.

Напомним, в МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области.

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