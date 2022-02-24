Президент США Джо Байден сегодня, 24 февраля, выступил с обращение по началу военной операции России.

"Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от нападения военных РФ. Президент Путин специально выбрал войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям. Только Россия будет виновата в разрушениях и смертях, которые принесет эта атака. США и их союзники будут отвечать вместе и решительно. Мир призовет Россию к ответу", — отметил Байден.

Отметим, ранним утром Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса".

После этого в городах Украины начали слышаться взрывы.

Владимир Зеленский ввел военное положение.

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