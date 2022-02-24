Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Об этом он объявил в своем видеообращении.

Зеленский сообщил, что РФ осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Также он сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. По его словам, США уже готовят ответ на действия РФ.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса".

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о начале полномасштабного вторжения в Украину войсками РФ.

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