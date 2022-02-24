Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале полномасштабного вторжения в Украину российскими войсками.

Об этом он написал в твиттере утром 24 февраля.

"Мирные украинские города находятся под ударами. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать настало", - заявил Дмитрий Кулеба в своём Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса".

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