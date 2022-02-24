Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине
Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса".
Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.
Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.
"Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты", — заявил Путин.
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