Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции по защите Донбасса".

Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

"Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты", — заявил Путин.

Подробнее о ситуации в Украине читайте в нашем обновляемом онлайне.